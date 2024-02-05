В Тракторозаводском районе Волгограда откроют школу на 800 мест

Объект на улице Академика Бардина готов на 60%. Работа проходит по региональному проекту «Современная школа» нацпроекта «Образование».
В Тракторозаводском районе закончили возведение наружных стен трехэтажного здания из керамического кирпича. Также готовы металлоконструкции спортивного зала. Сейчас рабочие заняты устройством межэтажных перекрытий.
На пришкольном участке завершили монтаж сетей водоснабжения и водоотведения. На строительстве заняты ежедневно 50 человек и более 10 единиц специальной техники, сообщили в пресс-службе администрации Волгограда.
В будущем учреждении смогут учиться до 800 детей. В здании разметят 33 класса, библиотеку, медблок с кабинетами стоматолога и психолога, столовую, актовый зал. Рядом со школой появятся стадион и площадка для сдачи ГТО.
С 2014 года в Волгоградской области проводится системная работа по созданию современных условий для образования детей. Строительство школы в Тракторозаводском районе входит в 10-летнюю комплексную программу развития Волгограда.