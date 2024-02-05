Власти Казани отложили строительство ЖК «Яблоневые сады»

Директор Института пространственного планирования Татарстана Олег Григорьев прокомментировал текущую ситуацию со строительством. Он отметил, что хоть «Восточная дуга» Казани уже включена в границы города с 2007 года, строительство в этом районе почти не ведется из-за отсутствия улично-дорожной сети и инженерной инфраструктуры. Для определения очередности строительства жилой застройки на этой территории была разработана схема, в которой каждый жилой комплекс связан с набором необходимой инфраструктуры.