Власти Казани отложили строительство ЖК «Яблоневые сады»

Такое поручение связано с большим количеством обращений от жителей, касающихся планировки застройки территорий в пригороде Казани. Особенно речь идет о лаишевском узле и территории близ деревни Куюки в Пестречинском районе. В августе 2023 года Минниханов ввел запрет на выдачу разрешений и строительство высотных жилых зданий в Казанской агломерации.
Директор Института пространственного планирования Татарстана Олег Григорьев прокомментировал текущую ситуацию со строительством. Он отметил, что хоть «Восточная дуга» Казани уже включена в границы города с 2007 года, строительство в этом районе почти не ведется из-за отсутствия улично-дорожной сети и инженерной инфраструктуры. Для определения очередности строительства жилой застройки на этой территории была разработана схема, в которой каждый жилой комплекс связан с набором необходимой инфраструктуры.
Для ЖК «Яблоневые сады» в эту схему входит строительство второго этапа Вознесенского тракта, южного участка проектируемого проезда № 29, а также прокладка водопровода и канализации.
Исходя из нынешней ситуации можно сделать вывод, что строительство ЖК не начнется до того момента, пока не будут решены транспортно-инженерные вопросы. Однако реализация проекта проезда и второго этапа Вознесенского тракта поможет решить проблему постоянного затора в Куюках.
В этом году жители южной части Казани, Салмачей и Куюков в течение недели повторно выразили свои проблемы с пробками, недостатком школ, детских садов и инфраструктуры. Основной повод для этого стало проведение публичных слушаний по проекту «Яблоневые сады», которые были организованы исполкомом Казани еще в конце декабря.
Ранее Раис Татарстана Рустам Минниханов посетил ЖК «Южный парк» в Елабуге.