Крым перевыполнил план по жилищному строительству в 2023 году

«За период с января по декабрь 2023 года в Республике Крым введено 1,22 миллионов квадратных метров жилья, в том числе более 315 тысяч квадратных метров в многоквартирных жилых домах, что является рекордным значением по объемам ввода в эксплуатацию жилья с 2014 года», — написал в своем Telegram-канале Аксенов.
Это позволило в полном объеме достичь целевой показатель по увеличению объема жилищного строительства на 2023 год, который составлял 930 тысяч квадратных метров, подчеркнул глава региона.
Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что благодаря вводу в эксплуатацию 83 миллионов квадратных метров жилья свои жилищные условия улучшили порядка семи миллионов россиян. В том числе из почти двух миллионов квадратных метров аварийного жилья было расселено более 104 тысяч человек.
По итогам 2022 года в Крыму объем введенного в эксплуатацию жилья составил 927,2 тысячи квадратных метров, в том числе индивидуального жилья — 705,5 тысячи, многоквартирного — 221,7 тысяч. До 2030 года в Крыму планируется ввести в эксплуатацию порядка 11 миллионов квадратных метров нового жилья.