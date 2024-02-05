Крым перевыполнил план по жилищному строительству в 2023 году

«За период с января по декабрь 2023 года в Республике Крым введено 1,22 миллионов квадратных метров жилья, в том числе более 315 тысяч квадратных метров в многоквартирных жилых домах, что является рекордным значением по объемам ввода в эксплуатацию жилья с 2014 года», — написал в своем Telegram-канале Аксенов.