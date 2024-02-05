В Стерлитамакском районе Башкирии открыли экотурбазу «Сосны»

«Удобное, комфортное и приятное место для семейного отдыха. Это отличный пример нашего взаимодействия с бизнесом в сфере туризма», — написал он в своих соцсетях.
По словам руководителя республики, экотурбаза — проект предпринимателя Балы Алтына, реализовать который помогла господдержка. Инвестор получил субсидию на создание модульных некапитальных средств размещения.
«Всего по этой программе нашим предпринимателям выделили 850 млн рублей господдержки, это средства на создание дополнительных мест размещения для туристов в 2023—2024 годах. По итогу мы сможем создать их еще около 600. В общей сложности на развитие туристической инфраструктуры мы привлекли 1,5 млрд рублей. С учетом средств инвесторов общая сумма вложений составила 3,6 млрд рублей», — рассказал Радий Хабиров.
Глава региона считает, что туризм в Башкирии развивается хорошими темпами. По итогам прошлого года по турпотоку республика заняла 3 месте в Приволжском федеральном округе и 13 место в России. За 11 месяцев туристы совершили 2,1 млн поездок по республике — на 19% больше, чем годом ранее. В санаториях региона отдохнули 219 тысяч человек. По показателю востребованности курортов республика — лидер в ПФО и в Топ-5 регионов России.
Также в Башкирии на 25% выросло количество туроператоров, которые реализуют туры по Башкортостану, — с 54 до 72. На 20% выросло число маршрутов по республике.
«Большие перспективы у нашего социального проекта “Башкирское долголетие. Туризм”, которое мы расширяем на другие регионы и даже страны, — добавил Радий Хабиров. — В прошлом году участниками проекта стали 20 тысяч человек. В 2024 году их будет не меньше. Уже 6 февраля первые в этом году “серебряные” туристы отправятся в Беларусь».
Также региональное минтуризма продолжит развивать геопарки «Янган-Тау» и «Торатау». Особое внимание будет уделено событийному туризму, запланировано много мероприятий в Уфе и по всей республике.
Ранее «Башинформ» писал о крупных проектах в сфере туризма, которые будут реализованы в Башкирии в ближайшие годы. Среди них Центр башкирской лошади и ловчих птиц, СПА-санаторий «Кочевник» на территории будущего музея кочевых цивилизаций, санаторий «Якутовский солёный источник», гостиничный комплекс рядом с историко-культурным музейным центром «Шульган-Таш» и другие.