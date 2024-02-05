В Стерлитамакском районе Башкирии открыли экотурбазу «Сосны»

Также в Башкирии на 25% выросло количество туроператоров, которые реализуют туры по Башкортостану, — с 54 до 72. На 20% выросло число маршрутов по республике.



«Большие перспективы у нашего социального проекта “Башкирское долголетие. Туризм”, которое мы расширяем на другие регионы и даже страны, — добавил Радий Хабиров. — В прошлом году участниками проекта стали 20 тысяч человек. В 2024 году их будет не меньше. Уже 6 февраля первые в этом году “серебряные” туристы отправятся в Беларусь».