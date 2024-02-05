В Калининградской области объявили о создании нового автомобильного бренда

На заводе «Автотор» в Калининградской области объявлено о создании нового бренда для выпуска линейки автомобилей на новой энергии.
Торговая марка получила название «Амберавто».
«Название бренда “Амберавто” гармонично сочетает в себе две самые заметные составляющие экономической жизни Калининградской области — янтарь и автомобильное производство», — пояснили в пресс-службе компании.
Линейку электромобилей под новым брендом на технологически независимой российской платформе «Автотор» планирует запустить в 2024 году. В основе продуктовой линейки — 2- и 4-местные компактные электромобили, созданные на базе собственных разработок и лицензированных инженерных решений.
В линейку также войдут несколько моделей электромобилей, работа над которыми ведется в рамках технологического сотрудничества с рядом партнеров. Это модели, глубоко адаптированные для использования в российских условиях, с перспективой высокой локализации производства.