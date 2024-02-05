Чернышенко рассказал об интересе бизнеса к курорту «Новая Анапа»

«Интерес к проекту со стороны бизнеса высокий. Сегодня “Туризм.РФ” взаимодействует с 25 потенциальными инвесторами. Речь идет про 11 компаний федерального уровня и 14 региональных инвесторов. Среди них — ключевые игроки российской туриндустрии и крупные региональные девелоперы. Уверен, что после презентации завершенного мастер-плана интерес к проекту со стороны инвесторов возрастет», — сказал Чернышенко в пресс-центре «Россия сегодня».
Он уточнил, что мастер-план будущего курорта создает корпорация «Туризм.РФ». Вице-премьер РФ отметил, что уже проведен всероссийский архитектурный конкурс с международным участием, по итогам которого были получены современные архитектурные, градостроительные и планировочные решения. «Они учитывают лучшие мировые практики создания комфортной, благоустроенной городской среды и туристских пространств», — уточнил Чернышенко.
По его словам, на территории «Новой Анапы» будут организованы зеленые парковые территории, пространства для пеших прогулок, построены современные отели от трех до пяти звезд и центры для занятий спортом (кайтинг, серфинг, дайвинг), включая киберспорт на базе фиджитал-центра.
«Предпроектная документация должна быть закончена в первой половине текущего года. По итогам сформируем инвестиционные лоты и представим их на открытой конкурсной основе инвесторам».
Всероссийский пляжный семейный курорт «Новая Анапа» создается по поручению президента Российской Федерации Владимира Путина на территории Краснодарского края рядом с Бугазской косой. Общая предполагаемая площадь территории проекта — 1806 гектаров, площадь застройки — до 600 гектаров. Номерной фонд нового круглогодичного курорта составит до 25 тысяч номеров.