Чернышенко рассказал об интересе бизнеса к курорту «Новая Анапа»

«Интерес к проекту со стороны бизнеса высокий. Сегодня “Туризм.РФ” взаимодействует с 25 потенциальными инвесторами. Речь идет про 11 компаний федерального уровня и 14 региональных инвесторов. Среди них — ключевые игроки российской туриндустрии и крупные региональные девелоперы. Уверен, что после презентации завершенного мастер-плана интерес к проекту со стороны инвесторов возрастет», — сказал Чернышенко в пресс-центре «Россия сегодня».