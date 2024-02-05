«Квантум парк» МГТУ имени Баумана готов на 60%

По его словам, ввод объекта в эксплуатацию запланирован на третий квартал 2024 года, площадь «Квантум парка» составит примерно 14 тысяч квадратных метров. По окончании работ здесь появятся коворкинг для студентов, комплекс помещений лабораторного назначения, конференц-зал, учебные аудитории, офисные и административные помещения, добавил Бочкарев.