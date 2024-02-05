Под Новосибирском построят полигон для ТКО за 194 млн рублей

Объем инвестиций концессионера, включая средства от собственных и привлеченных источников, оценивается в более чем 193,9 млн рублей (без НДС) на основе цен на работы, услуги и материалы на I квартал 2023 года. Начальный размер капитального гранта составляет более 87,3 млн рублей. Срок действия концессионного соглашения установлен на 25 лет.