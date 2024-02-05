Под Новосибирском построят полигон для ТКО за 194 млн рублей

Администрация Болотнинского района Новосибирской области приняла решение заключить концессионное соглашение с ООО Спецзавод «Квант» для создания и эксплуатации полигона твердых коммунальных отходов (ТКО) с мусоросортировочной линией на территории района.
ООО Спецзавод «Квант» стало единственным участником торгов. Согласно протоколу заседания конкурсной комиссии, компании предоставлено право представить предложение на заключение концессии в течение 60 рабочих дней.
Объем инвестиций концессионера, включая средства от собственных и привлеченных источников, оценивается в более чем 193,9 млн рублей (без НДС) на основе цен на работы, услуги и материалы на I квартал 2023 года. Начальный размер капитального гранта составляет более 87,3 млн рублей. Срок действия концессионного соглашения установлен на 25 лет.
Ежегодная мощность принимаемых на обработку ТКО составит 15 тыс. тонн. Площадь участка для строительства полигона составляет 15 гектаров. По условиям соглашения, полигон должен быть построен в течение года с момента его заключения.