В Челябинской области перечислили вакансии с зарплатой до 500 тысяч рублей

Замыкает топ самых высокооплачиваемых вакансия директора видеостудии. Специалист требуется в компании по разработке медиафасадов на зарплату 100 тысяч рублей. Новый сотрудник должен будет с нуля организовать и запустить видеостудию. То есть, найти помещение, сотрудников и подрядчиков, запустить сайт, а также определить стратегию продвижения, привлечь заказчиков и сопровождать проекты. В числе требований — опыт работы в индустрии продакшн от трёх лет, знание SEO, принципов дизайна и трендов digital-индустрии.