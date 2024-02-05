В Челябинской области перечислили вакансии с зарплатой до 500 тысяч рублей

Из шести высокооплачиваемых вакансий, размещённых на сервисе в Челябинской области, самой доходной стала должность РНР-разработчика для биржи онлайн-торговли игровыми предметами. От специалиста требуется годовой опыт работы, внимательность и крайняя дотошность. За работу на удалёнке обещают платить до 500 тысяч рублей.
Программист 1С может зарабатывать до 150 тысяч рублей. На такую зарплату ищут специалиста в производственно-торговую компанию. Необходимо заниматься настройкой, доработкой, обновлением и поддержкой системы учёта на предприятии, консультировать пользователей и помогать в решении проблем с бухгалтерским и налоговым учётом. От кандидата требуется иметь стаж профильной работы от трёх лет.
Чуть меньше — до 130 тысяч рублей — может зарабатывать наладчик станков с ЧПУ. Специалист нужен в компании в области металлообработки. В числе требований — опыт работы от трёх лет, умение писать управляющие программы и читать чертежи. График работы — 2/2, а зарплата сдельная.
Также в топ попала вакансия заместителя директора юридического департамента, которую разместил регоператор по обращению с ТКО. Необходимы опыт руководящей работы в юридическом отделе от трёх лет, а также опыт представительства в судах и контролирующих органах, знание жилищного, гражданского, земельного, административного и процессуального законодательства. За работу в высоком темпе в режиме многозадачности обещают платить 120 тысяч рублей.
На такой же заработок (до 120 тысяч рублей) может рассчитывать резьбонарезчик, работающий на металлообрабатывающих станках. Соискателям обещают стабильную работу, ежегодную индексацию зарплаты, компенсацию расходов на жильё, проезд, базу отдыха, помощь семьям с детьми-первоклассниками.
Замыкает топ самых высокооплачиваемых вакансия директора видеостудии. Специалист требуется в компании по разработке медиафасадов на зарплату 100 тысяч рублей. Новый сотрудник должен будет с нуля организовать и запустить видеостудию. То есть, найти помещение, сотрудников и подрядчиков, запустить сайт, а также определить стратегию продвижения, привлечь заказчиков и сопровождать проекты. В числе требований — опыт работы в индустрии продакшн от трёх лет, знание SEO, принципов дизайна и трендов digital-индустрии.
Напомним, для жителей Челябинской области в январе стали доступны вакансии с зарплатами до 300 тысяч рублей. В список наиболее высокооплачиваемых предложений попали не только профессии, на которые нужно учиться годами, порой достаточно только опыта.