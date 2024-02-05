На этот год в Уфе запланировано обновление «гостевых» улиц

— Поскольку на этих улицах будут проходить праздничные мероприятия, их преображению уделяется особое внимание, - пояснил Руслан Хайруллин. - Планируется уложить гранитную плитку на тротуарах и переходах и обновить фасады. Скамейки и урны, а также фонарные столбы и даже уличные люки обретут единую форму. Все провода от уличного освещения спрячут под землю. Унифицировать планируется также адресные таблички и магазинные вывески.
По словам главного архитектора Уфы, «уже утверждена единая концепция реконструкции».
— Сотрудники администрации проводят работу с предпринимателями и владельцами зданий, которые расположены на этих улицах, - говорит Руслан Хайруллин. - Вывески магазинов и кафе станут меньше и лаконичнее, но несмотря на это трафик, наоборот, увеличится, потому что улицы станут красивее и комфортнее. То есть поток горожан и гостей в эти точки будет обеспечен. И 80 процентов частников уже согласились с новой концепцией.
Ранее «Башинформ» сообщал, что в Уфе благоустроят тротуар на улице Цюрупы.