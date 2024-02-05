Участок располагается в границах улицы Шоссейная — Южного подъезда — улицы Пойменная.
На территории распланированного участка рассчитывают возвести торгово-развлекательный комплекс «МегаМаг», 2 многофункциональных общественных здания. Также на участке планируют осуществлять строительство частных жилых домов. Ожидается, что в них будут проживать 274 человека.
Екатерина Жукова.
В Ростове утверждена планировка 68 га на Левом берегу Дона
Ростовские власти утвердили проект планировки участка на Левом берегу Дона, который подготовила ООО «Инвестгрупп». Площадь территории составляет 68, га. Об этом сказано в документе, размещенном на сайте городской администрации.
Участок располагается в границах улицы Шоссейная — Южного подъезда — улицы Пойменная.