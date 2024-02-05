В Ростове утверждена планировка 68 га на Левом берегу Дона

Участок располагается в границах улицы Шоссейная — Южного подъезда — улицы Пойменная.



На территории распланированного участка рассчитывают возвести торгово-развлекательный комплекс «МегаМаг», 2 многофункциональных общественных здания. Также на участке планируют осуществлять строительство частных жилых домов. Ожидается, что в них будут проживать 274 человека.



Екатерина Жукова.