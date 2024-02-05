В Башкирии построят новый завод по производству средств реабилитации

По информации пресс-службы правительства РБ, инвестор уже имеет действующее предприятие по выпуску средств реабилитации. Однако его производственные площади загружены уже на 90%, а оборудование на 85%. Поэтому компания построит новый завод мощностью 2400 единиц оборудования в год. На нём будут выпускать медицинское оборудование для реабилитации пациентов с заболеваниями позвоночника, опорно-двигательного аппарата, периферической и центральной нервной системы. Продукцию планируется поставлять в санаторно-курортные, лечебно-профилактические учреждения и реабилитационные центры России и стран ближнего зарубежья.