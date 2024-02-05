Котова обещала: В Челябинске новым водителям автобусов и трамваев выплатят по 500 тыс. рублей

Сообщается, что главой города Натальей Котовой принято решение об установлении новых мотивационных выплат водителям автобусов и трамваев, принятым на работу с 1 февраля 2024 года.
«Они могут рассчитывать на выплату в размере 500 тыс. рублей. Но для этого нужно не только трудоустроиться в МУП “Служба организации движения” или ООО “ЧелябГЭТ”, но и отработать 2 и 3 года соответственно», — говорится в комментарии.
Уточняется, что для водителей автобусов предусмотрено два варианта выплат: фиксированная сумма ежемесячно или разделенная на три этапа. «При втором варианте первый платеж в размере 50 тыс. рублей поступит сразу при приеме на работу, по окончании первого года предусмотрен второй платеж — 150 тыс., после двух лет работы — еще 300 тыс.», — рассказали в мэрии.
Также тремя этапами предусмотрены выплаты и для водителей трамваев: первый поступит сразу при трудоустройстве, второй и третий — при отработке первого и второго года. Но есть ограничение — мотивационные выплаты в ООО «ЧелябГЭТ» действуют только для тех водителей, кто устроится на работу до 30 апреля 2024 года.
Помимо определенного срока работы, для получения выплат необходимо выполнить 100% отработки времени и не стать виновником в ДТП.
Кроме того, уже с 1 апреля текущего года работников транспортных предприятий ожидает увеличение заработных плат: водителей автобусов — до 100 тыс., трамваев — 70 тыс. рублей.