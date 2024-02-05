Котова обещала: В Челябинске новым водителям автобусов и трамваев выплатят по 500 тыс. рублей

Также тремя этапами предусмотрены выплаты и для водителей трамваев: первый поступит сразу при трудоустройстве, второй и третий — при отработке первого и второго года. Но есть ограничение — мотивационные выплаты в ООО «ЧелябГЭТ» действуют только для тех водителей, кто устроится на работу до 30 апреля 2024 года.