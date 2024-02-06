УФАС наказало фирму, которая оставила омских школьников без питания

С жалобой в УФАС обратилось руководство школы № 120. Жалоба поступила на поставщика, который должен был обеспечить питанием школьников начальных классов, — ООО СК «Инкос». Компания должна была обеспечить питанием детей 9 января, но не сделала этого.

Компания не приняла у заказчика столовую для приготовления пищи и не обеспечила доставку готовой еды. Также ранее ООО СК «Инкос» нарушала требования к весу порций и сроки доставки товаров для приготовления школьной еды.



Из-за нарушений, которые допустил подрядчик, школа отказалась от сотрудничества. А компания-поставщик заявила, что не выполнила свои обязательства по независящим от неё причинам. УФАС встало на сторону образовательного учреждения — ООО СК «Инкос» на два года включено в реестр недобросовестных поставщиков.