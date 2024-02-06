Глава Приморья прокомментировал решение Путина по дальневосточной ипотеке

Поручение президента Владимира Путина распространить программу дальневосточной ипотеки на участников СВО без ограничений по возрасту и семейному положению — серьезная мера поддержки, считает губернатор Приморского края Олег Кожемяко. Об этом глава региона написал в своем телеграм-канале.
Согласно документу, опубликованному на сайте Кремля, теперь программа «Дальневосточная и арктическая ипотека» будет распространяться на граждан, которые принимают или принимали участие в специальной военной операции, а также на членов семей бойцов, погибших в ходе СВО. Правительству РФ поручено внести соответствующие изменения в условия программы.
Олег Кожемяко отметил, что это еще одна очень нужная мера поддержки для бойцов и членов их семей.
Программа позволяет заемщикам оформить ипотечный кредит по ставке не более 2%. Дальневосточную ипотеку могут оформить молодые семьи, люди до 36 лет с детьми, участники программы «Дальневосточный или арктический гектар» и ряд других категорий граждан.