Глава Приморья прокомментировал решение Путина по дальневосточной ипотеке

Согласно документу, опубликованному на сайте Кремля, теперь программа «Дальневосточная и арктическая ипотека» будет распространяться на граждан, которые принимают или принимали участие в специальной военной операции, а также на членов семей бойцов, погибших в ходе СВО. Правительству РФ поручено внести соответствующие изменения в условия программы.