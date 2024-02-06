Один из крупнейших в прошлом бизнесменов Приморья не смог торпедировать ДВМП

Основатель группы «Сумма» Зиявудин Магомедов, владевший в своё время рядом транспортных активов в Приморье, и четыре офшорные компании не смогли оспорить в Верховном суде РФ решения судов нижестоящих инстанций о взыскании с них более 80 млрд рублей и $13,8 млн по иску ПАО «Дальневосточное морское пароходство» (ДВМП, базовая компания группы FESCO), сообщает ИА PrimaMedia.
В определении суда говорится, что суды, принимая оспариваемое решение, «руководствовались статьями 15, 531 Гражданского кодекса Российской Федерации и исходили из доказанности совокупности условий, необходимых для привлечения заявителей к ответственности в виде взыскания убытков в заявленном размере».
Жалобы на ранние решения судов подавали Зиявудин Магомедов и компании Smartilicious Consulting Ltd., Envartia Consulting Ltd, SGS Universal Investment Holdings Ltd и Maple Ridge.
В апреле 2023 года суд удовлетворил иск и принял решение о взыскании с компаний Smartilicious Consulting Ltd., Envartia Consulting Ltd, SGS Universal Investment Holdings Ltd, Maple Ridge и Зиявудина Магомедова в пользу ДВМП 80,113 млрд рублей и $13,783 тысячи убытков. При этом суд отказал по исковым требованиям к компании Felix (Каймановы острова).
Девятый арбитражный апелляционный суд и кассационный суд оставили в силе решение судов, удовлетворивших иск. В декабре Верховный суд РФ 12 зарегистрировал жалобы Зиявудина Магомедова и четырех компаний на решение судов нижестоящих инстанций.
Напомним, что Хамовнический суд Москвы 11 января 2023 года обратил в доход государства акции группы FESCO по иску Генеральной прокуратуры РФ к основателю группы «Сумма» Зиявудину Магомедову, его брату Магомеду Магомедову и ряду физических и юридических лиц. По версии прокуратуры, изъятые ценные бумаги приобретались на доходы, полученные, в частности, в период, когда Магомед Магомедов был членом Совета Федерации. Впоследствии, по данным надзора, свое присутствие в группе через эти акции и влияние на операционную деятельность компании Магомедовы скрыли с помощью подконтрольных лиц.
Московский городской суд в середине мая оставил без изменений решение первой инстанции.
Ранее в декабре 2022 года Мещанский суд Москвы приговорил Зиявудина Магомедова и его брата к длительным тюремным срокам с конфискации долей в активах FESCO.
Президент РФ Владимир Путин в ноябре подписал указ, согласно которому акции ДВМП, находящиеся в собственности РФ, будут переданы госкорпорации «Росатом».