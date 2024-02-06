Один из крупнейших в прошлом бизнесменов Приморья не смог торпедировать ДВМП

Напомним, что Хамовнический суд Москвы 11 января 2023 года обратил в доход государства акции группы FESCO по иску Генеральной прокуратуры РФ к основателю группы «Сумма» Зиявудину Магомедову, его брату Магомеду Магомедову и ряду физических и юридических лиц. По версии прокуратуры, изъятые ценные бумаги приобретались на доходы, полученные, в частности, в период, когда Магомед Магомедов был членом Совета Федерации. Впоследствии, по данным надзора, свое присутствие в группе через эти акции и влияние на операционную деятельность компании Магомедовы скрыли с помощью подконтрольных лиц.