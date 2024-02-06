Новосибирский суд прекратил дело о банкротстве холдинга «Сибирский гигант»

Решение вынесли после обращения индивидуального предпринимателя Кирилла Кузнецова в суд в декабре 2021 года, где он уведомил о наличии просроченной задолженности. Процедура оздоровления для холдинга была запущена в ноябре 2022 года сроком на 12 месяцев.