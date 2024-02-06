Новосибирский суд прекратил дело о банкротстве холдинга «Сибирский гигант»

Арбитражный суд Новосибирской области принял решение об окончании дела о банкротстве ООО «Торговый холдинг “Сибирский гигант”.
Решение вынесли после обращения индивидуального предпринимателя Кирилла Кузнецова в суд в декабре 2021 года, где он уведомил о наличии просроченной задолженности. Процедура оздоровления для холдинга была запущена в ноябре 2022 года сроком на 12 месяцев.
В рамках процедуры финансового оздоровления предусматривалось погашение просроченной задолженности в размере 54,71 млн рублей. Однако 36,78 млн рублей не были включены в утвержденный график погашения. Общая сумма требований кредиторов, включенных в реестр требований кредиторов должника, составила 91 494 569 рублей 40 копеек и была полностью погашена.
На основании представленных фактов и запроса административного управляющего суд принял решение о прекращении производства по делу о банкротстве.
Ранее Сиб.фм сообщал, что пассажирский автобус перекрыл движение трамваев в Новосибирске.