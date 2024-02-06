МУП Хабаровска ответит за ненадлежащее содержание трамвайных остановочных пунктов

В Хабаровске по требованию прокурора приняты меры в связи с ненадлежащим содержанием трамвайных остановочных пунктов, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Хабаровского края.
Прокуратура Краснофлотского района г. Хабаровска провела проверку на основании размещенной в сети Интернет информации о том, что 11-летний мальчик попал под трамвай на остановке.
Установлено, что муниципальное бюджетное учреждение г. Хабаровска «Север» не обеспечило безопасность дорожного движения и надлежащее содержание остановочных трамвайных пунктов.
Прокурор района внес руководителю учреждения представление. В настоящее время решается вопрос о возбуждении дела об административном правонарушении по ст. 12.24 КоАП РФ (несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения).
Результаты рассмотрения актов прокурорского реагирования и фактическое устранение нарушений находятся на контроле в прокуратуре района.