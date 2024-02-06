Хабаровский край наращивает производство стройматериалов

Отметим, что благодаря развитию жилищного строительства в крае — более 550 тысяч квадратных метров за 2023 год (таких показателей не было уже 30 лет), востребована и продукция строительно-промышленного кластера на внутреннем рынке. В настоящее время участниками кластера являются 27 предприятий и организаций. Причем — 21 производственное предприятие, входящее в состав кластера, образуют функционально-кооперационные связи. В 2023 году резиденты произвели продукции на 6,8 млрд рублей.