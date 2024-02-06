Хабаровский край наращивает производство стройматериалов

За 2023 год индекс промышленного производства строительных материалов в крае составил 104,4% к соответствующему периоду 2022 года. Наибольший рост пришелся на производство товарного бетона, которого произвели свыше полумиллиона тонн (126%), сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу губернатора и правительства Хабаровского края.
Также в прошлом году в регионе предприятия края произвели щебня — 2 196,37 тыс. куб. метров (86,7%), керамического кирпича — 30,7 млн. шт. (95,2%), теплоизоляционных материалов — 1 029,96 тыс. куб. метров (103,1%), сборного железобетона — 312,69 тыс. куб. метров (104,9%), строительных смесей около 49,72 тыс. тонн (111,7%). Наибольший рост пришелся на производство бетона, готового для заливки — 504,93 тыс. куб. метров (126%).
— Решить проблему самообеспеченности региона строительными материалами помогла инициатива Президента РФ Владимира Путина по созданию в регионе промышленно-строительного кластера. Глава государства справедливо отметил, что дефицит строительных материалов — острая специфическая проблема Дальнего Востока, решить которую можно за счет организации производства этой продукции в регионе, — отметил и.о. министра строительства края Алексей Дубов. Он подчеркнул, что представители бизнеса активно включились в эту работу — промышленно-строительный кластер создан и благодаря этому увеличивается собственное производство строительных материалов в регионе.
Отметим, что благодаря развитию жилищного строительства в крае — более 550 тысяч квадратных метров за 2023 год (таких показателей не было уже 30 лет), востребована и продукция строительно-промышленного кластера на внутреннем рынке. В настоящее время участниками кластера являются 27 предприятий и организаций. Причем — 21 производственное предприятие, входящее в состав кластера, образуют функционально-кооперационные связи. В 2023 году резиденты произвели продукции на 6,8 млрд рублей.