Nikkei: G7 ужесточит условия соблюдения импортерами потолка цен на нефть из РФ

Президент России Владимир Путин подчеркнул 12 октября 2022 года, что Москва не будет за свой счет оплачивать чужое благополучие и поставлять энергоресурсы в страны, которые ограничат цены на них. Введение потолка цен на топливо из РФ он назвал шулерскими уловками и беспардонным шантажом. Путин предупредил, что введение предельных цен на нефть может повлечь риски установления такого же потолка в других секторах, а это разрушает глобальную рыночную экономику и создает угрозу благополучию миллиардов людей.