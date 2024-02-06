Семь новых ТОС появятся в Хабаровске в ближайшее время

В хабаровской городской думе определили границы семи новых территориальных общественных самоуправлений (ТОС), которые должны официально появиться в столице региона уже в ближайшее время. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», дополнительные возможности появятся у жителей домов на улицах Суворова, Дикопольцева, Чкалина, Черняховского, а также на Амурском и Уссурийском бульваре. Теперь они должны зарегистрировать свои ТОСы в районных администрациях.
По информации пресс-службы мэрии, в настоящее время в столице региона насчитывается 360 территориальных общественных самоуправлений, которые объединяют около 67 тысяч человек. С 2020 года хабаровские ТОСы участвуют в городских и краевых конкурсах грантов. Благодаря им было реализовано больше 90 проектов — средства выделялись из регионального и местного бюджетов, а также собственных средств собственников квартир. Всего удалось привлечь порядка 80 миллионов рублей.
— Приоритетные проекты победителей направлены на строительство детских площадок, благоустройство придомовых территорий, установку спортивных объектов или систем видеонаблюдения и другие работы с личным участием жителей районов города, — рассказали нашему корреспонденту в администрации города Хабаровска. Столица региона на сегодняшний день является лидером субъекта по количеству ТОСов, за последние 3,5 года поднявшись с последней строчки топа до первой. Всего же в Хабаровском крае сейчас успешно действуют 160 территориальных общественных самоуправлений.
Напомним, что в 2024 году при поддержке правительства Хабаровского края активисты ТОСов воплотят в жизнь 449 проектов благоустройства. На их реализацию будет направлено 310 миллионов рублей. Так, по решению губернатора Михаила Дегтярева бюджет конкурса грантов в этом году увеличен на 60 миллионов рублей. Помимо краевых средств на реализацию проектов будут дополнительно направлены средства граждан — свыше 192 миллионов рублей, в том числе личное участие граждан, а также средства муниципальных образований — свыше 37 миллионов рублей.