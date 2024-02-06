Семь новых ТОС появятся в Хабаровске в ближайшее время

Напомним, что в 2024 году при поддержке правительства Хабаровского края активисты ТОСов воплотят в жизнь 449 проектов благоустройства. На их реализацию будет направлено 310 миллионов рублей. Так, по решению губернатора Михаила Дегтярева бюджет конкурса грантов в этом году увеличен на 60 миллионов рублей. Помимо краевых средств на реализацию проектов будут дополнительно направлены средства граждан — свыше 192 миллионов рублей, в том числе личное участие граждан, а также средства муниципальных образований — свыше 37 миллионов рублей.