В Красноярске перепродают бывший «Комбинат питания» за 169 млн рублей

В Красноярске перепродают обанкротившийся «Комбинат питания» за 169 млн рублей. Об этом сообщил депутат Семён Сендерский.
Обанкротившийся комбинат питания был куплен компанией из Тюмени за 85 млн рублей. Теперь его перепродают по цене вдвое выше. Компания была создана за месяц до покупки.
Объявление о продаже можно найти на одном из тематических сайтов.
В лоте перечислены проходная, склад, здание комбината на Железнодорожников.
«Основное здание комбината колонного типа в хорошем техническом состоянии с возможностью свободной планировки под потребности арендаторов, высокие потолки и большие окна по всему периметру», — говорится в объявлении.
Ранее сообщалось о том, что в Красноярске на торги выставили здание 19 века в историческом центре города.