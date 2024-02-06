На любой вкус: в Приморье поставляют мясо из семи стран

С начала текущего года в Приморье поступило 104 партии мяса общим весом 2,6 тысячи тонн из семи стран мира. Больше всего продукции поступило из Китая (свыше тысячи тонн), сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе Приморского межрегионального управления Россельхознадзора.
Также в лидерах стран по объёмам поставок мяса находятся Бразилия (0,9 тысяч тонн) и Аргентина (0,2 тысячи тонн). Кроме того, импортёрами мясной продукции в край выступают Уругвай, Индия, Колумбия и Австралия.
Всего в списке поступившего мяса значатся: 70 партий птицы, 25 партий говядины, восемь партий мяса буйвола и одна партия баранины. Все поставки соответствуют стандартам и требованиям РФ.
Напомним, что в связи с увеличением цен на куриные яйца, правительство приняло решение ввозить импортные яйца из Турции и Азербайджана в начале января текущего года.