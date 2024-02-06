На любой вкус: в Приморье поставляют мясо из семи стран

С начала текущего года в Приморье поступило 104 партии мяса общим весом 2,6 тысячи тонн из семи стран мира. Больше всего продукции поступило из Китая (свыше тысячи тонн), сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе Приморского межрегионального управления Россельхознадзора.