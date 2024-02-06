В Иркутске снесли 34 аварийных дома

Работы проводили как за счет городского бюджета, так и в рамках реализации проектов развития застроенных территорий на средства застройщиков.
Самый большой объем по РЗТ выполнили в Свердловском округе. Здесь демонтировали 14 аварийных домов на улицах Мухиной, Ивана Сивко, Касьянова, Сеченова, Якоби. Еще два МКД снесли в Октябрьском районе на улице Пискунова. На их месте построят новые жилые объекты, проведут благоустройство, сообщает пресс-служба мэрии.
«Мы проводим планомерную работу по расселению граждан из ветхого и аварийного фонда. Это возможно благодаря участию муниципалитета в федеральных программах, а также за счет привлечения инвесторов. Дальнейшая судьба земельных участков решается индивидуально в зависимости от их площади. В приоритете — возведение социальных объектов. Если территория небольшая, то рассматриваем возможность благоустройства парков или скверов», — прокомментировал мэр Иркутска Руслан Болотов.
Так, например, на месте снесенных в 2022 году аварийных домов на улице Розы Люксембург запланировано строительство социального жилья, на Норильской — детского сада. Всего в 2022-м был снесен 41 МКД.