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В Иркутске снесли 34 аварийных дома

Иркутск, НИА-Байкал — В областном центре в 2023 году снесли 34 многоквартирных дома. Ранее в установленном порядке они были признаны аварийными и расселены.
Источник: Пресс-служба администрации Иркутска

Работы проводили как за счет городского бюджета, так и в рамках реализации проектов развития застроенных территорий на средства застройщиков.

Самый большой объем по РЗТ выполнили в Свердловском округе. Здесь демонтировали 14 аварийных домов на улицах Мухиной, Ивана Сивко, Касьянова, Сеченова, Якоби. Еще два МКД снесли в Октябрьском районе на улице Пискунова. На их месте построят новые жилые объекты, проведут благоустройство, сообщает пресс-служба мэрии.

В рамках муниципальных контрактов по программе «Жилище» освобождены земельные участки, где ранее стояли 18 ветхих домов. Их снесли на территории всего города: по улицам Кайская, 37 (литер «Е»), Кайская, 33 (литер «З»), Кайская, 45, Костычева, 22, Баррикад 103б, 145/6, Радищева67/8, Цимлянская, 21, Розы Люксембург, 20, 44, 46, Лазо, 2/1, 2/2, Норильская, 8, Ледовского, 5 и в переулке Восточный, 15, 16, 18. В них проживали 145 семей, которые за счет местного бюджета смогли улучшить свои жилищные условия.

«Мы проводим планомерную работу по расселению граждан из ветхого и аварийного фонда. Это возможно благодаря участию муниципалитета в федеральных программах, а также за счет привлечения инвесторов. Дальнейшая судьба земельных участков решается индивидуально в зависимости от их площади. В приоритете — возведение социальных объектов. Если территория небольшая, то рассматриваем возможность благоустройства парков или скверов», — прокомментировал мэр Иркутска Руслан Болотов.

Так, например, на месте снесенных в 2022 году аварийных домов на улице Розы Люксембург запланировано строительство социального жилья, на Норильской — детского сада. Всего в 2022-м был снесен 41 МКД.

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