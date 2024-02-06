В Иркутске снесли 34 аварийных дома

«Мы проводим планомерную работу по расселению граждан из ветхого и аварийного фонда. Это возможно благодаря участию муниципалитета в федеральных программах, а также за счет привлечения инвесторов. Дальнейшая судьба земельных участков решается индивидуально в зависимости от их площади. В приоритете — возведение социальных объектов. Если территория небольшая, то рассматриваем возможность благоустройства парков или скверов», — прокомментировал мэр Иркутска Руслан Болотов.