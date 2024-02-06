В Омске оштрафовали мобильного оператора за пропуск фальшивого звонка

В Омске к ответственности привлекли мобильного оператора, который пропустил в свою сеть звонок с подменного номера. Из-за этого омич потерял 95 тысяч рублей, сообщила пресс-служба прокуратуры по региону. По данным ведомства, один из операторов сотовой связи допустил соединение вызова из иностранного государства (номер был подменён под российский). После этого звонка житель со счёта местного жителя неизвестные похитили 95 тысяч рублей.