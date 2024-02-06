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Станцию метро «Заводская» планируют построить на улице Станционной в Новосибирске

Станцию «Заводскую» нанесли на проектную схему метро в Новосибирске. Постановление о проекте планировки промзоны Ленинского района появилось на официальном сайте мэрии.
Источник: Новосибирский метрополитен

Согласно схеме планировки территории, новая станция в промзоне левобережья появится на перекрестке перспективной улицы Героической и существующей Станционной. При этом один из выходов метро указан в районе площади Труда.

В постановлении речь идёт о развитии до 2030 года территории между проездом Энергетиков, полосой отвода железной дороги, перспективной Ельцовской магистралью, улицей Олимпийской и границей города. Общий размер площадки — 1277 гектаров.

— В створе проектируемой улицы Героической пройдёт участок перспективной линии метрополитена и станции «Заводская» Дзержинской линии, — говорится в тексте постановления.

Согласно проекту планировки, проектирование и строительство станции метрополитена «Заводская» и двух магистралей непрерывного движения будет идти третьим этапом. В документе указано, что срок реализации третьего этапа — после 2030 года.

Ранее «Прецедент» сообщал, что в 2023 году пассажиропоток метро Новосибирска вырос почти на 10%. Редакция также писала о том, что Андрей Травников назвал новую дату открытия станции «Спортивная» в Новосибирске. Читайте также: в метрополитене Новосибирска может появиться возможность оплаты по биометрии.

Егор САФРОНОВ.

строительство