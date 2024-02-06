Станцию метро «Заводская» планируют построить на улице Станционной в Новосибирске

Ранее «Прецедент» сообщал, что в 2023 году пассажиропоток метро Новосибирска вырос почти на 10%. Редакция также писала о том, что Андрей Травников назвал новую дату открытия станции «Спортивная» в Новосибирске. Читайте также: в метрополитене Новосибирска может появиться возможность оплаты по биометрии.