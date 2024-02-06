Станцию метро «Заводская» планируют построить на улице Станционной в Новосибирске

Согласно схеме планировки территории, новая станция в промзоне левобережья появится на перекрестке перспективной улицы Героической и существующей Станционной. При этом один из выходов метро указан в районе площади Труда.
В постановлении речь идёт о развитии до 2030 года территории между проездом Энергетиков, полосой отвода железной дороги, перспективной Ельцовской магистралью, улицей Олимпийской и границей города. Общий размер площадки — 1277 гектаров.
— В створе проектируемой улицы Героической пройдёт участок перспективной линии метрополитена и станции «Заводская» Дзержинской линии, — говорится в тексте постановления.
Ранее «Прецедент» сообщал, что в 2023 году пассажиропоток метро Новосибирска вырос почти на 10%. Редакция также писала о том, что Андрей Травников назвал новую дату открытия станции «Спортивная» в Новосибирске. Читайте также: в метрополитене Новосибирска может появиться возможность оплаты по биометрии.
Егор САФРОНОВ.