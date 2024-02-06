Когда газифицируют восточную часть Алушты и прилегающие села — власти

В октябре глава РК Сергей Аксенов раскритиковал ход догазификации Ялты. За год голубое топливо должны были получить 435 абонентов. До 2025 года на газификацию и строительство газораспределительной инфраструктуры Крыма будет направлено более 8 млрд рублей. С 2014 по 2022 год в регионе были газифицированы 99 населенных пунктов. Природный газ таким образом был поставлен в 56 тысяч домовладений и квартир крымчан. Общий объем финансирования на газификацию за указанный период составил 6, 651 млрд рублей.