Когда газифицируют восточную часть Алушты и прилегающие села — власти

Гостья студии напомнила, что в состав городского округа, помимо Алушты, входит еще 26 населенных пунктов.
«Вся восточная часть Алушты не газифицирована. Это поселки Солнечногорское, Генеральское, Рыбачье, Приветное, Малореченское и поселок Розовый», — перечислила Огнева. — Для восточной части муниципального образования разрабатывают проект и в ближайшие годы газ там появится".
Она уточнила, что на республиканском уровне было принято решение сначала завершить работы в западной части. Газ там есть, но не на всех улицах. К таковым относится новая часть Алушты, где земельные участки были выделены под индивидуальную застройку, некоторые улицы поселков Изобильное, Верхняя и Нижняя Кутузовка, Нижнее Запрудное и новые улицы Партенита.
Огнева также подчеркнула, что газификация приносит людям одновременно и радость, и неудобства, так как подрядчики не всегда восстанавливают дорожное покрытие. И попросила исполнителей работ более ответственно подходить к данному вопросу, вне зависимости от того, была дорога асфальтированной, частично асфальтированной или грунтовой.
В октябре глава РК Сергей Аксенов раскритиковал ход догазификации Ялты. За год голубое топливо должны были получить 435 абонентов. До 2025 года на газификацию и строительство газораспределительной инфраструктуры Крыма будет направлено более 8 млрд рублей. С 2014 по 2022 год в регионе были газифицированы 99 населенных пунктов. Природный газ таким образом был поставлен в 56 тысяч домовладений и квартир крымчан. Общий объем финансирования на газификацию за указанный период составил 6, 651 млрд рублей.