Глава Союза отцов потребовал закрыть новосибирский Nebar после секс-оргии

По его мнению, посещение этого заведения может негативно повлиять на психику человека.
Напомним, недавно в сети попало видео, на котором бармен Nebarа занимался сексом с посетительницей прямо на барной стойке. При этом другие посетители ходили по заведению в обнаженном виде.
Глава Союза отцов Новосибирской области Сергей Майоров отменил в беседе с Atas.Infо, что негативно относится к подобным развлечениям. Он удивлен тому, что заведение до сих пор не проверили следователи и прокуратура.
«Такие заведения нужно закрывать. Куда смотрят прокуратура и Следственный комитет? Это четкий состав преступления, нужно на это быстро реагировать. Пусть зайдут и посмотрят, что там делается», — цитирует издание Майорова.
Ранее «МК в Новосибирске» писал, что жители Новосибирска просят закрыть Nebar после видео с сексом сотрудника на столе.