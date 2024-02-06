В Красноярском крае арестовали имущество незаконной артели почти на полмиллиарда рублей

В Красноярском крае наложили арест на имущество золотодобывающей артели за слив отходов. Проверку провела природоохранная прокуратура.
Установлено, что в 2019 и 202 годах ООО «Артель старателей “Прииск Дражный” незаконно добывало золото и драгоценные металлы на реках Колма и Дыдан в Северо-Енисейском районе. У предприятия не было согласованных актов с уточненными границами и отсутствовало разрешение на добычу.
Тем не менее, директор давал указания добывать драгметаллы в приустьевой части реки с использованием промышленной горной техники и промывочных приборов. Сточные воды сбрасывались в реку, на что также не было разрешения. Это привело к уничтожению кормовой базы рыб, нарушению путей миграции и мест их размножения.
Прокуратура направила в суд исковое заявление о взыскании ущерба с недропользователя в доход государства. По ходатайству прокурора суд наложил арест на имущество старателей на всю сумму исковых требований.
Добавим, в 2023 году директора приговорили к трем годам колонии общего режима за преступления по статьям «Нарушение правил охраны окружающей среды» и «Незаконный оборот драгоценных металлов».