В Красноярском крае арестовали имущество незаконной артели почти на полмиллиарда рублей

Тем не менее, директор давал указания добывать драгметаллы в приустьевой части реки с использованием промышленной горной техники и промывочных приборов. Сточные воды сбрасывались в реку, на что также не было разрешения. Это привело к уничтожению кормовой базы рыб, нарушению путей миграции и мест их размножения.