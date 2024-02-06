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В Красноярском крае арестовали имущество незаконной артели почти на полмиллиарда рублей

Суд наложил арест на имущество ООО «Артель старателей “Прииск Дражный”, которое незаконно добывало золото в Красноярском крае.
Источник: AP 2023

В Красноярском крае наложили арест на имущество золотодобывающей артели за слив отходов. Проверку провела природоохранная прокуратура.

Установлено, что в 2019 и 202 годах ООО «Артель старателей “Прииск Дражный” незаконно добывало золото и драгоценные металлы на реках Колма и Дыдан в Северо-Енисейском районе. У предприятия не было согласованных актов с уточненными границами и отсутствовало разрешение на добычу.

Тем не менее, директор давал указания добывать драгметаллы в приустьевой части реки с использованием промышленной горной техники и промывочных приборов. Сточные воды сбрасывались в реку, на что также не было разрешения. Это привело к уничтожению кормовой базы рыб, нарушению путей миграции и мест их размножения.

Общий ущерб водным биологическим ресурсам превысил 4,8 млн рублей. Драгоценные металлы общим весом 81 кг стоимостью порядка 346 млн рублей старатель частично реализовал, остальное хранил на территории предприятия. Экспертиза рассчитала причиненный недрам ущерб в размере 457 млн рублей.

Прокуратура направила в суд исковое заявление о взыскании ущерба с недропользователя в доход государства. По ходатайству прокурора суд наложил арест на имущество старателей на всю сумму исковых требований.

Добавим, в 2023 году директора приговорили к трем годам колонии общего режима за преступления по статьям «Нарушение правил охраны окружающей среды» и «Незаконный оборот драгоценных металлов».