В Госкомимуществе сказали о судьбе пустующих домов в белорусских деревнях

В Госкомимуществе рассказали о судьбе пустующих домов в деревнях Беларуси. Подробности озвучила в эфире СТВ заместитель начальника главного управления регулирования земельных отношений, землеустройства и земельного кадастра Государственного комитета по имуществу Виктория Верина.
По ее словам, единая база пустующих домов была создана для того, чтобы отображать всю процедуру признания дома пустующим. Она пояснила, что, открывая указанную базу, дом может быть на любом из этапов.
— Первый этап — дом выявлен. Вы видите напротив дома надпись «Жилой дом, соответствующий признакам пустующего, выявлен».
Верина пояснила, что такой дом пока еще не продается, так как с ним проводится работа. Кроме того, она рассказала про проведенный анализ за 2023 год. Он показал, что в хозоборот в Беларуси вовлечено около четырех тысяч жилых домов.
— Из них примерно 3 000 снесено и более 1 000 домов продано.