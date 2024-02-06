В Татарстане подготовят площадки под строительство 1,2 тысячи домов. Расположатся они в Лаишевском, Черемшанском и Верхнеуслонском районах. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.
На эти цели «Главинвестстрой» выделит 133 миллиона рублей. Подрядчик должен выполнить комплексное обустройство площадок под компактную жилищную застройку, а также объекты инженерной инфраструктуры.
Две площадки под застройку появятся в Песчаных Ковалях и Среднем Девятово Лаишевского района. Подобные работы проведут и в микрорайоне «Новый» села Верхний Услон и в Черемшане.
Отметим, в комплексное обустройство входят укладка дорожной одежды, устройство тротуаров, строительство внутрипоселковых автодорог. Эти работы необходимо завершить до конца ноября 2024 года.
Напомним, в Казани планируют построить коттеджный поселок на 406 домов.