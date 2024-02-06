Два молокозавода в Челябинской области заподозрили в выпуске фальсификата

Согласно ФГИС «Меркурий», предприятие из Сатки в августе прошлого года выпустило 8251,25 килограмма молочной продукции, а согласно ГИС МТ «Честный знак» — 9094,5 килограмма, то есть на 843,25 килограмма больше. Уральская молочная компания заявила соответственно 60,92 и 92,5 килограмма молочной продукции, превышение составило 31,58 килограмма.