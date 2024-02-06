Мэрия Екатеринбурга не будет проводить торги по КРТ во Втузгородке

Сейчас территорию занимают нежилые здания и как объяснили «Ъ-Урал» в пресс-службе мэрии, в соответствии с ч. 7 ст. 66 Градостроительного кодекса (ГК) РФ, всем правообладателям объектов недвижимости, которые находятся на этом участке, обязаны направить предложение о заключении договора КРТ на условиях, изложенных в опубликованном решении. Если все правообладатели согласят и примут это предложение, то аукцион по продаже права на заключение договора КРТ нежилой застройки не проводится. А договор будет заключаться с правообладателями напрямую.



«Администрацией Екатеринбурга были разосланы предусмотренные ГК предложения к заключению договора. Получены письменные подтверждения о намерении заключить договор на предложенных условиях. Таким образом договор о КРТ нежилой застройки будет заключен с правообладателями расположенных на территории объектов недвижимости без проведения аукциона», — рассказали «Ъ-Урал» в мэрии. Там также отметили, что в настоящее время проект договора проходит согласительные процедуры.



Напомним, мэрия Екатеринбурга выставила на торги площадку на Вторчермете под КРТ. Помимо 14 малоэтажных домов, предназначенных под снос, в зону КРТ попадает недостроенное здание, которое не могли продать несколько лет.