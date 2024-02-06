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На улицах тепло, а вот в квартирах будет темно: Тысячи жителей Кишинева во вторник, 6 февраля, останутся без света — публикуем адреса

Будут проводиться плановые работы по техническому обслуживанию, реконструкции и модернизации электрических сетей.
Источник: Комсомольская правда

Premier Energy сообщает, что во вторник, 6 февраля, будут проводиться плановые работы по техническому обслуживанию, реконструкции и модернизации электрических сетей, из-за которых по некоторым адресам в Кишинёве не будет электричества, сообщает nokta.md.

Бэчой

9:10 — 13:00.

  • ул. Аэропорт,
  • ул. Фермиерилор,
  • ул. Ботаника,
  • ул. Конструкторилор,
  • ул. Куза-Водэ,
  • ул. Драгош Водэ,
  • ул. Флорилор,
  • ул. Григоре Уреке,
  • ул. Хлобень,
  • ул. Ион Лука Караджале,
  • ул. Мирон Костин,
  • ул. Николае Бэлческу,
  • ул. Николае Тестемицану,
  • ул. Сфынтул Николае,
  • ул. Унирий (частично).

13:00 — 17:10.

  • ул. Бэчой,
  • ул. Викторией,
  • ул. Штефан чел Маре (частично).

Чеканы

9:05 — 17:00.

  • ул. Джинта Латинэ 3/3, 9, 13, 15/2,
  • ул. Михая Садовяну 4/8 (частично).

9:10 — 17:00.

  • ул. Будешть 2,
  • ул. Каля Дачилор 118−120, 132, 152−154, 158, 182−184, 322,
  • ул. Ероий Нямулуй 69, 73−99, 101/1, 105−113, 121−135, 126, 143−151, 157−161, 362 (частично).

11:00 — 15:00.

  • ул. Алеку Руссо 59/1, 61, 61/1, 61/2, 61/3, 61/5, 61/6, 63, 63/1, 63/2, 65, 65/1,
  • ул. Мирча чел Бэтрын 1, 1А, 1/1, ½, 3, 3А, ¾, 5/3, 23 (частично).).

ЖКХ