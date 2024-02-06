На улицах тепло, а вот в квартирах будет темно: Тысячи жителей Кишинева во вторник, 6 февраля, останутся без света — публикуем адреса

Premier Energy сообщает, что во вторник, 6 февраля, будут проводиться плановые работы по техническому обслуживанию, реконструкции и модернизации электрических сетей, из-за которых по некоторым адресам в Кишинёве не будет электричества, сообщает nokta.md.
Бэчой
9:10 — 13:00.
- ул. Аэропорт,
- ул. Фермиерилор,
- ул. Ботаника,
- ул. Конструкторилор,
- ул. Куза-Водэ,
- ул. Драгош Водэ,
- ул. Флорилор,
- ул. Григоре Уреке,
- ул. Хлобень,
- ул. Ион Лука Караджале,
- ул. Мирон Костин,
- ул. Николае Бэлческу,
- ул. Николае Тестемицану,
- ул. Сфынтул Николае,
- ул. Унирий (частично).
13:00 — 17:10.
- ул. Бэчой,
- ул. Викторией,
- ул. Штефан чел Маре (частично).
Чеканы
9:05 — 17:00.
- ул. Джинта Латинэ 3/3, 9, 13, 15/2,
- ул. Михая Садовяну 4/8 (частично).
9:10 — 17:00.
- ул. Будешть 2,
- ул. Каля Дачилор 118−120, 132, 152−154, 158, 182−184, 322,
- ул. Ероий Нямулуй 69, 73−99, 101/1, 105−113, 121−135, 126, 143−151, 157−161, 362 (частично).
11:00 — 15:00.
- ул. Алеку Руссо 59/1, 61, 61/1, 61/2, 61/3, 61/5, 61/6, 63, 63/1, 63/2, 65, 65/1,
- ул. Мирча чел Бэтрын 1, 1А, 1/1, ½, 3, 3А, ¾, 5/3, 23 (частично).).