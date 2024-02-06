Жители Свердловской области перешли на сберегательную модель поведения

«Жителям Свердловской области есть что сберегать, это более благополучный по доходам жителей регион», — отметил он. По его словам, здесь живут более финансово грамотные люди, которые знают, что сейчас брать кредиты невыгодно.
Как рассказал заместитель председателя Уральского банковского союза Евгений Болотин, и по его наблюдениям в регионе явно выросла финансовая грамотность и многие понимают, что не стоит брать кредиты по новым ставкам.
«Банки отмечают, что снижается поток заемщиков и падает уровень одобрения кредитов. Это означает, что заемщики хорошего качества не хотят брать кредиты. Они перешли на сберегательную модель поведения, размещают деньги на вкладах, сохраняя их для трат в будущем», — говорит Болотин.
Рассуждения экспертов подтверждаются и цифрами. Так, по данным Уральского главного управления Банка России, за 2023 год объем вкладов жителей на счетах вырос на 22% и достиг 1,1 трлн рублей. Свердловская область — единственный регион Урала, где в среднем размер вклада равен размерам финансовых обязательств домохозяйств.
Ранее ЕАН рассказывал, что на каждого жителя Свердловской области приходится банковский вклад в размере 304 тыс. рублей. Это следует из рейтинга, составленного «РИА Новости» со ссылкой на данные Банка России и Росстата.