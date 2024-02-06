Бывшим участникам СВО предложат работу в Приморье: будут следить за правопорядком

«Будем помогать в трудоустройстве ветеранов в краевые и муниципальные учреждения. Например, “Примводоканал”, “Примтеплоэнерго”, школы, станции скорой помощи, военкоматы», — отметил губернатор Приморья Олег Кожемяко.
Также в Приморье будет создана организация «Тигр правопорядок», куда смогут трудоустроиться бывшие участники спецоперации.
Помимо оклада участники СВО будут получать ежемесячные краевые выплаты, сумма которых составит 30 тысяч рублей. Будет организовано для военнослужащих и бесплатное обучение или курсы повышения квалификации.
Напомним, ранее Владимир Путин поручил распространить действие программы «Дальневосточная ипотека» на бойцов СВО. Приобрести жилье военнослужащие теперь смогут независимо от возраста и семейного положения.