Новые правила материнского семейного капитала введут в 2024 году

При этом действие данных поправок не распространяется на граждан РФ, не имевших гражданства Российской Федерации и постоянно проживавших на территориях ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областей на день рождения (усыновления) ребенка (детей) по состоянию на день принятия в Российскую Федерацию указанных республик и областей, и образования в составе Российской Федерации новых субъектов — ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей и имеющих право на дополнительные меры государственной поддержки.