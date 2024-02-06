Новые правила материнского семейного капитала введут в 2024 году

Для граждан Российской Федерации вопрос об использовании материнского капитала всегда был актуальным. Начальник отдела регистрации объектов недвижимости жилого назначения Управления Росреестра по Самарской области Ольга Герасимова рассказала о новых правилах его использования:
"С 1 февраля 2024 года материнский семейный капитал в России вырос: его проиндексировали на 7,5%. Но это не единственное изменение в текущем году. С 1 января 2024 года уточнен перечень лиц, имеющих право на эту меру государственной поддержки.
С учетом поправок, внесенных в часть 1 статьи 3 Закона о дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей, материнский капитал теперь будет выплачиваться только лицам, имеющим гражданство Российской Федерации на момент появления ребенка (независимо от их места жительства), и только в том случае, если ребенок является гражданином Российской Федерации по рождению.
При этом действие данных поправок не распространяется на граждан РФ, не имевших гражданства Российской Федерации и постоянно проживавших на территориях ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областей на день рождения (усыновления) ребенка (детей) по состоянию на день принятия в Российскую Федерацию указанных республик и областей, и образования в составе Российской Федерации новых субъектов — ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей и имеющих право на дополнительные меры государственной поддержки.
Средства в сумме, не превышающей 50% размера средств материнского (семейного) капитала, может быть выдана владельцу сертификата на строительство (реконструкцию) объекта индивидуального жилищного строительства, а теперь, с 5 января текущего года, также, и на реконструкцию дома блокированной застройки на основании сведений, указанных в части 1.1 статьи 10 Закона «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей».".