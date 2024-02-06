Александр Гусев: Рост зарплат в регионе в 2023 году составил 15%

Рост заработной платы за 11 месяцев 2023 года в Воронежской области составил 15%. Об этом рассказал губернатор Александр Гусев в ходе еженедельного оперативного совещания в правительстве региона. Оно состоялось в понедельник, 5 февраля.
— Это тот индикатор, который мы ставили для себя. Спасибо всем, прежде всего работодателям, что они нас поддержали и выполнение этой цели состоялось, — поблагодарил всех причастных к этому Александр Гусев.
Также на совещании с докладом выступила руководитель Гострудинспекции региона Ирина Мануковская. По ее словам, в 2023 году сотрудники ведомства выявили свыше шестисот нарушений трудового законодательства. Большая их часть касалась вопросов охраны труда.
По итогам вмешательства инспекции и выдачи предписаний нарушителям были восстановлены права более тысячи работников. Она отметила положительную тенденцию. Так, за последние три года стабилизировалась ситуация с выявлением и погашением задолженности по зарплате. К концу 2023-го долги перед сотрудниками значились у 13 организаций на общую сумму 17 млн рублей. В 2021-м такая сумма доходила до 70 миллионов.
Всего же в прошлом году по итогам надзорной деятельности Гострудинспекции были восстановлены права двухсот работников. Им вернули долги по зарплате.
По итогам доклада губернатор Александр Гусев отметил, что в целом уровень заработков в нашем регионе за прошлый год вырос.