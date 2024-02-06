Александр Гусев: Рост зарплат в регионе в 2023 году составил 15%

По итогам вмешательства инспекции и выдачи предписаний нарушителям были восстановлены права более тысячи работников. Она отметила положительную тенденцию. Так, за последние три года стабилизировалась ситуация с выявлением и погашением задолженности по зарплате. К концу 2023-го долги перед сотрудниками значились у 13 организаций на общую сумму 17 млн рублей. В 2021-м такая сумма доходила до 70 миллионов.