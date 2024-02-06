Минск планирует в 2025 году начать внедрение цифрового белорусского рубля

МИНСК, 6 фев — РИА Новости. Внедрение платформы цифрового белорусского рубля планируется начать в 2025 году в ограниченном объеме, а к концу 2026 года система заработает полноценно, сообщил заместитель начальника управления исследований и стратегического развития Нацбанка Белоруссии Михаил Демиденко.
«В 2025 году предполагается разработка и тестирование кроссчейн-моста и уже внедрение цифровой платформы цифрового белорусского рубля, но в ограниченном объеме: планируются b2b-платежи с реальной стоимостью и, возможно, мы уже запустим трансграничные платежи. Также планируем апробировать реализацию смарт-контрактов… И к концу 2026 года, если все сложится благополучно, планируется уже полноценная работа: платежи между бизнесом, населением, государством, офлайн-платежи, полноценный функционал смарт-контрактов».
В целом он отметил, что проект рассчитан на три года. В частности, по словам представителя Нацбанка, 2024 год будет посвящен разработке платформы цифрового белорусского рубля, исследованиям экономических и технологических аспектов трансграничных платежей.
В конце января правление Нацбанка Белоруссии одобрило концепцию цифрового белорусского рубля, которая содержит подробную информацию об основных подходах к внедрению цифрового белорусского рубля и дорожную карту для реализации данного проекта в 2024—2026 годах. В среднесрочной перспективе предстоит, в частности, разработать платформу цифрового белорусского рубля, детально проработать экономические и технологические аспекты и иные вопросы, внести изменения в законодательство.