Минск планирует в 2025 году начать внедрение цифрового белорусского рубля

«В 2025 году предполагается разработка и тестирование кроссчейн-моста и уже внедрение цифровой платформы цифрового белорусского рубля, но в ограниченном объеме: планируются b2b-платежи с реальной стоимостью и, возможно, мы уже запустим трансграничные платежи. Также планируем апробировать реализацию смарт-контрактов… И к концу 2026 года, если все сложится благополучно, планируется уже полноценная работа: платежи между бизнесом, населением, государством, офлайн-платежи, полноценный функционал смарт-контрактов».