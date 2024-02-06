Врач, помощник капитана и водитель-экспедитор: назван февральский топ самых «дорогих» вакансий Красноярска

До 235 тыс. руб. может получать водитель-экспедитор с личным грузовым автомобилем до 2 тонн с поддержанием положительной температуры. Работа в транспортной компании по перевозке медикаментов и медицинских изделий по Красноярскому краю, загрузка и разгрузка товара силами водителя, также нужно планировать маршрут движения и работать с товарно-сопроводительными документами. Необходимы наличие ИП, дисциплинированность и пунктуальность.