Врач, помощник капитана и водитель-экспедитор: назван февральский топ самых «дорогих» вакансий Красноярска

Исследовательский центр Зарплаты.ру изучил вакансии, размещенные на сервисе в Красноярском крае, и составил топ наиболее высокооплачиваемых предложений. В феврале в регионе ищут врача-узиста, специалиста по подбору персонала на вахту и водителя городского автобуса.
Самой доходной в этом месяце стала вакансия врача-узиста — специалист может заработать до 250 тыс. руб. Нужен опыт работы от года и сертификат по специальности «Ультразвуковая диагностика». Рабочий день длится 6 часов, 5-дневная рабочая неделя.
До 235 тыс. руб. может получать водитель-экспедитор с личным грузовым автомобилем до 2 тонн с поддержанием положительной температуры. Работа в транспортной компании по перевозке медикаментов и медицинских изделий по Красноярскому краю, загрузка и разгрузка товара силами водителя, также нужно планировать маршрут движения и работать с товарно-сопроводительными документами. Необходимы наличие ИП, дисциплинированность и пунктуальность.
До 120 тыс. руб. готовы платить доброжелательному и стрессоустойчивому специалисту по подбору персонала для компаний, работающих в нефтегазовой отрасли. Работник будет искать персонал для работы вахтовым методом по существующей базе и работным сайтам. Столько же может заработать водитель городского автобуса маршрута № 81. Необходим стаж работы от года и права категории D. Иногородним кандидатам компенсируют аренду жилья.
До 115 ты. руб. обещают платить старшему помощнику капитана — первому помощнику механика на буксир-толкач. Нужно управлять судном, обеспечивать безопасность плавания по маршруту Красноярск — Дудинка. Компания предлагает питание за счет предприятия, ДМС, санаторно-курортное лечение, премию по итогам года.
Также в топ попала вакансия слесаря с зарплатой в 100 тыс. руб. В обязанности входит объезд АЗС, сборка/разборка и ремонт узлов ТРК АЗС (насосы, измерители, пистолеты, муфты), слесарные работы. Для работы нужен личный автомобиль.