Константин Возиян ушел с поста администратора Кишиневского международного аэропорта

«Причины, побудившие меня принять решение уйти в отставку, настолько же просты, насколько и сложны. У администратора 90% энергии и времени, затраченных на деятельность, тратится на соблюдение бюрократических процедур, совершенно неподходящих для бизнеса, но особенно для такой стратегической цели, как кишиневский международный аэропорт».