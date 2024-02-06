Константин Возиян ушел с поста администратора Кишиневского международного аэропорта

КИШИНЕВ, 6 фев — Sputnik. Глава Кишиневского международного аэропорта Константин Возиян подал в отставку, об этом он сообщил в соцсетях.
«Причины, побудившие меня принять решение уйти в отставку, настолько же просты, насколько и сложны. У администратора 90% энергии и времени, затраченных на деятельность, тратится на соблюдение бюрократических процедур, совершенно неподходящих для бизнеса, но особенно для такой стратегической цели, как кишиневский международный аэропорт».
Он сослался на плотный рабочий график, который не позволяет уделять достаточного времени семье, подчеркнув, что решение об отставке было принято без давления извне.
«Во избежание каких-либо спекуляций: абсолютно никто меня не принуждал и не призывал уйти в отставку. Это мои личные убеждения. Работа администратором государственного предприятия означает большие жертвы за счет семьи, друзей и жизни, которая, к сожалению, чрезвычайно коротка и которую, я считаю, следует прожить, отдавая приоритет вещам, которые действительно имеют значение», — отметил Константин Возиян.
Ранее в телеэфире министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну заявил, что у государства Республика Молдова нет шести миллиардов леев, необходимых для содержания Кишиневского международного аэропорта, намекнув, что этот актив может перейти в управление к немецко-французскому консорциуму.
Международный аэропорт Кишинева был передан в концессию компании Avia Invest в 2013 году в соответствии с постановлением правительства Молдовы. Однако летом 2019 года парламентарии решили проверить законность этой сделки.
Позже в парламенте Молдовы представили отчет спецкомиссии по поводу того, каким образом проходила процедура концессии главной воздушной гавани страны. В докладе отмечалось, что контракт о сделке должен быть аннулирован. Отчет был утвержден большинством голосов депутатов.
В начале мая 2023 года дело о концессии Кишиневского международного аэропорта было передано в суд, об этом сообщила глава Антикоррупционной прокуратуры Вероника Драгалин. По ее словам, нанесенный государству ущерб составил 392 миллиона леев (19,8 миллиона евро).