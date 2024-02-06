Из декларации о доходах и имуществе убрали пункт про зарплату в Казахстане

Напомним, ранее мы рассказывали о том, что казахстанцам лучше честно задекларировать большие суммы наличных денег, чтобы в будущем при их использовании не пришлось объяснять налоговым органам их происхождение. Сейчас в декларацию по форме 270.00 вносятся изменения, а после их утверждения казахстанцы смогут заполнить ее уже по новым правилам. Однако тем гражданам, которые уже успели задекларировать свои доходы и имущество, перезаполнять декларацию после изменения правил не нужно.