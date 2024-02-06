В Новосибирске не хватает водителей троллейбусов

В Новосибирске не хватает водителей общественного транспорта. Дефицит сотрудников доходит до 34%. Многие водители покинули предприятия во время пандемии COVID-19.
Укомплектованность штата по автобусам составляет 92%, троллейбусам — 66%, трамваям — 79%, по маршрутным такси — 68%. Нехватка специалистов ощущается по всем видам транспорта. Об этом НГС сообщили в департаменте транспорта и дорожного благоустройства.
Массовых увольнений в Новосибирске за последние два года не было. Люди чаще всего уходят с работы по собственному желанию.