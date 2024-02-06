Дешеветь в Молдове ничего не будет, даже хлеб, заявила глава Нацбанка: Почему за последние три года рост цен достиг 62 процента и снижения ждать не стоит

— Мы должны чётко обозначить разницу между дефляцией и дезинфляцией. Дефляция означает снижение цен. Я не думаю, что стоит этого ожидать. То есть, если сейчас буханка хлеба стоит 10 леев, мы не рассчитываем, что завтра она будет стоить 9 леев. Дезинфляция — это снижение темпов роста цен. Да, мы рассчитываем сохранить этот темп. Наш прогноз предполагает, что в этом году мы получим где-то менее 4%. То есть, если буханка хлеба стоит 10 леев, а месяц или полгода назад она стоила 9 леев, мы ожидаем, что она будет стоить 10,5, а не 11 леев. То есть цены продолжают расти, но более медленными темпами, — заявила Анка Драгу, пишет mybusiness.md.