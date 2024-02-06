Названы регионы, в которых скупают квартиры омичи

Управлением Росреестра по Омской области с октября по декабрь 2023 года принято 641 заявление о дистанционном проведении государственной регистрации права и постановке на кадастровый учет недвижимости.
Тройка регионов-лидеров, где омичи предпочитают приобретать недвижимость, осталась прежней, но места между ними распределились иначе.
Так, на 1 место вырвалась Новосибирская область (в III квартале — 3 место), на которую пришлось 301, или 46,9% заявлений. Обычные показатели были превышены за счет омского застройщика АО «Завод сборного железобетона № 6», сдавшего в эксплуатацию 10-этажный дом в ЖК «Полёт» по адресу: город Обь, ул. Геодезическая, д. 76, и зарегистрировавшего права на 189 квартир и 10 нежилых помещений.
На 2 месте — самые жаркие регионы Южного федерального округа, которые почти всегда остаются на первом месте. В IV квартале на них пришлось 65, или 10%, экстерриториальных заявлений на регистрацию прав, при этом львиную долю из общего числа взяли на себя Краснодарский край (49 заявлений) и Республика Крым — за 4 квартал 2023 года впервые было подано сразу 8 заявлений на регистрацию прав и постановку на кадастровый учет недвижимости на полуострове, до этого регистрировались единичные случаи в феврале и в мае 2023 года.
Также одну позицию уступили Санкт-Петербург и Ленинградская область, заняв 3 место — это 63 заявления, или 9,8% от общего количества принятых в Омске экстерриториальных заявлений.
Уже стабильно 4 место занимает Москва и Московская область — это 59 заявлений, или 9,2%.
В целом, на два столичных региона приходится 19% принятых в Омске экстерриториальных заявлений.
В других регионах с октября по декабрь 2023 года принято 338 заявлений на регистрацию прав и кадастровый учет недвижимости в отношении объектов, находящихся на территории Омской области.
Уже стабильно недвижимостью в нашем регионе интересуются москвичи и жители Краснодарского края. Но если в III квартале 2023 годы по спросу их обошли представители Самарской области, то в IV квартале тройку возглавили жители Тюменской области, включая представителей Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов, от которых было подано 81 заявление о регистрации прав и кадастровом учете недвижимости в Омске, что составляет 24% от общего количества поданных «иногородних» экстерриториальных заявлений.
Почти не отстают от северян жители Москвы и Московской области — 72 заявления, или 21,3% от общего числа.
На третьем месте — регионы Южного федерального округа — 36 заявлений, или 11%, из них на лидера — Краснодарский край — пришлось 25.