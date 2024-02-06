Названы регионы, в которых скупают квартиры омичи

На 2 месте — самые жаркие регионы Южного федерального округа, которые почти всегда остаются на первом месте. В IV квартале на них пришлось 65, или 10%, экстерриториальных заявлений на регистрацию прав, при этом львиную долю из общего числа взяли на себя Краснодарский край (49 заявлений) и Республика Крым — за 4 квартал 2023 года впервые было подано сразу 8 заявлений на регистрацию прав и постановку на кадастровый учет недвижимости на полуострове, до этого регистрировались единичные случаи в феврале и в мае 2023 года.