В Омской области с февраля увеличится пособие по безработице

Так, с учетом районного коэффициента новая минимальная величина пособия составит 1 852,65 рубля, максимальная — 15 799,85 рубля (ранее — 1 725 рублей и 14 710,8 рубля соответственно). Без учета районного коэффициента суммы составят от 1 611 до 13 739 рубля соответственно.
Таким образом, пособие увеличится на 7,4%.
Добавим, по информации омской Службы занятости, при назначении максимального пособия три месяца гражданину выплачивается 75% заработка, но не более максимальной величины пособия, а вторые три месяца — 60% заработка, но не более 5000 рублей (с учетом районного коэффициента — 5 750 рублей).
Пособие по безработице в минимальном размере получают жители, которые ищут работу впервые; хотят вернуться к работе после длительного (более одного года) перерыва; уволенные за нарушение трудовой дисциплины или другие виновные действия; уволенные по любым основаниям в течение 12 месяцев, предшествовавших началу безработицы, и состоявшим в этот период в трудовых отношениях менее 26 недель; а также тем, кто направлен службой занятости на обучение и отчислен за свои действия.