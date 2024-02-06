В Омской области с февраля увеличится пособие по безработице

Пособие по безработице в минимальном размере получают жители, которые ищут работу впервые; хотят вернуться к работе после длительного (более одного года) перерыва; уволенные за нарушение трудовой дисциплины или другие виновные действия; уволенные по любым основаниям в течение 12 месяцев, предшествовавших началу безработицы, и состоявшим в этот период в трудовых отношениях менее 26 недель; а также тем, кто направлен службой занятости на обучение и отчислен за свои действия.