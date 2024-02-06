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Глава Первоуральска досрочно уволил директора «Водоканала» после скандалов

По мнению чиновника, он не справился с обязанностями.

В Первоуральске Свердловской области мэрия досрочно расторгла трудовой договор с директором «Водоканала» Артуром Гузаировым. Такое решение принял градоначальник Игорь Кабец, сообщает пресс-служба мэрии.

По словам чиновника, Гузаиров не справился со своими обязанностями, и поэтому в системе водоотведения и водоснабжения города произошло несколько крупных аварий. Это и стало основанием для увольнения.

Врио директора предприятия назначен Сергей Матафонов, бывший заместителем Гузаирова. Кабец поручил ему срочно решить проблему с затоплением канализаций в жилых домах и продолжать ежедневный мониторинг качества водоснабжения.

Напомним, что в октябре и декабре тысячи горожан оставались без воды из-за аварии на Нижнесергинском водоводе. Также в течение года население жаловались на грязную и вонючую воду из крана.