Авиакомпания из Татарстана планирует летать из Казани в Ташкент и Бухару

Авиакомпания из Татарстана UVT AERO планирует расширить свою полетную программу в Узбекистан и освоить новые направления в Ташкент и Бухару..
Сейчас AERO выполняет регулярные рейсы в Самарканд, и в авиакомпании отмечают «неплохую заполняемость» самолетов на маршруте Казань — Самарканд, хотя и это сезонное направление.
Напомним, что авиакомпания UVT AERO получила разрешение на выполнение регулярных полетов в Узбекистан 17 августа 2023 года. Полеты по маршруту «Казань — Самарканд — Казань» выполняются на самолетах CRJ-200.
UVT AERO — авиакомпания из Татарстана, которая осуществляет регулярные пассажирские перевозки. Базовыми аэропортами являются международный аэропорт Казани и аэропорт Бугульмы.