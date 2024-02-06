Ново-Ангренская ТЭС заплатит более миллиарда сумов за загрязнение воздуха

По информации Управления экологии Ташкентской области, специалисты проверили деятельность Ново-Ангренской ТЭС. Причиной проверки стало обращение жителей в социальных сетях.
Экологи установили, что предприятие превышает установленные нормы по выбросам вредных веществ в атмосферу. Эффективность газоочистных фильтров упала на 80%.
По итогам проверки на электростанцию наложили штраф в размере 1,3 миллиарда сумов — 887 миллионов сумов за загрязнение атмосферного воздуха вредными веществами и 116 миллионов сумов за размещение промышленных отходов в неустановленном месте.
Кроме того, экологи направили в правоохранительные органы документы для принятия соответствующих мер в отношении 11 должностных лиц ТЭС.
Также для предприятия разработан план неотложных мероприятий по повышению эффективности пылегазоочистного оборудования для предотвращения загрязнения атмосферного воздуха.
Напомним, что на прошлой неделе Минэкологии проверило работу Ташкентской ТЭС и наложило на станцию штраф в размере 1,2 миллиарда сумов. Ранее ведомство проверило теплицы Ташобласти.