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Тариф на электроэнергию в Молдове может вырасти до 3 леев: FEE Nord уже обратилась к НАРЭ с требованием повысить цены

Компания FEE Nord обратилась к НАРЭ с просьбой повысить тариф на электроэнергию.
Источник: Комсомольская правда

Тариф на электроэнергию для жителей севера Молдовы может вырасти до 3 леев.

Компания FEE Nord обратилась к НАРЭ с просьбой повысить тариф на электроэнергию.

Когда же в Молдове хоть что-то начнет дешеветь?!