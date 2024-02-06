Тариф на электроэнергию в Молдове может вырасти до 3 леев: FEE Nord уже обратилась к НАРЭ с требованием повысить цены

Тариф на электроэнергию для жителей севера Молдовы может вырасти до 3 леев.
Компания FEE Nord обратилась к НАРЭ с просьбой повысить тариф на электроэнергию.
Когда же в Молдове хоть что-то начнет дешеветь?!
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Тариф на электроэнергию для жителей севера Молдовы может вырасти до 3 леев.
Компания FEE Nord обратилась к НАРЭ с просьбой повысить тариф на электроэнергию.
Когда же в Молдове хоть что-то начнет дешеветь?!